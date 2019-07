Speedwaylandstræner sigter mod dansk guld ved par-VM

Kan man blive en god speedwaykører af at spille golf? Formentlig ikke.

Men spillet med de hårde bolde har alligevel spillet en rolle i det danske holds opladning til weekendens finale ved par-VM i speedway.

Onsdag var landstræner Hans Nielsen, hovedkørerne Leon Madsen og Niels-Kristian Iversen samt U21-kører Frederik Jakobsen sammen med resten af deres team en tur på golfbanen i Polen for at varme op til weekendens dyst om VM-metal i russiske Togliatti.

Netop kammeratskabet på det danske landshold i speedway er en af de fordele, der taler for, at Danmark kan hente sin første VM-medalje i speedway siden sølvet ved det hedengangne hold-VM i 2015.

Det siger landstræner Hans Nielsen.

- Jeg synes, at vi har en rigtig god stemning på hele holdet, og det er vigtigt for at kunne præstere.

- Et parmesterskab går ud på at samarbejde på og uden for banen. Kørerne bliver nødt til at tage hensyn til hinanden på banen, så de kan give hinanden den nødvendige plads og hjælp med at bremse modstanderne.

- Danskere er generelt gode i parkørsel, fordi de har blik for hinanden. I den stærke polske liga ser man tit, at kørerne kun kører for sig selv i stedet for holdet og hinanden. Der er vores kørere anderledes, og det er til vores fordel, siger landstræneren.

Hos bookmakerne er værtsnationen Rusland, der også er forsvarende mester, favorit til VM-guldet sammen med altid stærke Polen.

Hans Nielsen kan dog ikke se, hvorfor danskerne ikke skulle kunne måle sig med dem.

- Folder vi vores potentiale ud, kan vi sagtens køre med på deres niveau. Vi kan ligeså godt vinde guldet. Vi har Leon Madsen, som har været i superform i år indtil videre, siger landstræneren med henvisning til, at Madsen er delt nummer et i den individuelle VM-serie.

- Vi har også Niels-Kristian Iversen, som godt nok har kæmpet lidt mere med farten i år, men i semifinalen var han jo den bedste af alle kørere. Så vi har et stærkt hold, og vi går efter guldet, siger Hans Nielsen.

Par-VM-finalen køres modsat de fleste speedwayløb over to dage. Det udjævner held og tilfældigheder, men kræver også mere stabilitet. Sidste år lå Danmark nummer tre efter førstedagen, men en katastrofal andendag sendte Danmark væk fra podiet.

- Man kan ikke rigtig lære noget af sådan en oplevelse, hvor rigtig meget gik imod os. Sådan er speedway engang imellem, og jeg er sikker på, at det ikke sker for os igen i år, siger Hans Nielsen.

U21-kører Frederik Jakobsen er med som reserve. Reglerne foreskriver dog, at han skal køre mindst et heat både lørdag og søndag.