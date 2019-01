Spanske håndboldherrer piller pynten af Brasilien

Spanien vandt stort over Brasilien, der søndag overraskede ved at slå Kroatien ved VM i håndbold.

Det lykkedes ikke Brasilien at følge op på søndagens overraskende sejr over Kroatien, da sydamerikanerne mandag mødte Spanien ved VM i herrehåndbold.

Her blev det i Köln til en overbevisende spansk sejr på 36-24.

Trods sejren har Spanien lange udsigter til at få en af semifinalebilletterne i mellemrundegruppe 1. Det vil kræve, at flere resultater flasker sig. Brasilien kan ikke gå videre.

Spanien var klar fra start efter lørdagens nederlag til Frankrig.

Efter et kvarter var der allerede syv måls forskel ved stillingen 10-3 i spansk favør.

Men så fandt brasilianerne noget af det gode spil frem, der søndag førte sydamerikanerne til sejr over Kroatien. På kort tid fik de reduceret til 6-10.

De spanske europamestre fik dog hanket op i sig selv, så de kunne gå til pause med en komfortabel føring på 19-13.

Anden halvleg blev afviklet på spansk autopilot. Brasilianerne var aldrig i nærheden af at gøre det spændende.

Senere mandag mødes Kroatien og Tyskland i samme gruppe. Kampen skal ende uafgjort, hvis Spanien skal have en chance for at gå videre.