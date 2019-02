Spansk fodboldpræsident vil gøre Super Cup til Final-4

Den spanske Super Cup i fodbold står foran endnu en forandring.

Præsidenten i Spaniens Fodboldforbund (RFEF), Luis Rubiales, vil i stedet for en kamp mellem ligavinderen og pokalvinderen lave en miniturnering i stil med et Final-4-stævne, som blandt andet kendes fra cupturneringer i håndbold.

Planen er, at der skal spilles semifinaler og finale i udlandet. Deltagerne bliver foruden ligavinderen og pokalvinderen også ligatoeren og den tabende pokalfinalist.

Skulle et eller to hold være kvalificeret på to måder, vil pladsen eller pladserne gå til holdene med de bedste historiske resultater i Copa del Rey.

Forslaget om at ændre Super Cuppen skal godkendes af ledelsen i RFEF i april. Bliver fodboldpræsidentens forslag vedtaget, træder det i kraft allerede fra næste sæson.

Super Cuppen har traditionelt åbnet den spanske sæson, og det gjorde den således også i denne sæson, men under et nyt format. Hvor holdene tidligere fik en hjemmekamp hver, var der i denne sæson kun en enkelt finalekamp.

Den blev spillet i Marokko og stod mellem Barcelona og Sevilla. Netop at flytte Super Cuppen til udlandet er Rubiales fortaler for.

- Det er en mulighed for at promovere Spaniens brand uden at afvige fra sportslige principper, siger fodboldpræsidenten.

Han har tidligere arbejdet imod, at en ligakamp mellem Girona og Barcelona skulle flyttes til Miami, da han mente, at det ikke lå i sportens ånd at flytte en hjemmekamp til udlandet udelukkende med et økonomisk motiv for øje.