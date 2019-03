Spansk fodbold halter videre uden Ronaldo

Der venter ugens andet El Clasico-opgør lørdag aften, og det vækker interessen for spansk fodbold for en stund.

Men generelt er niveauet hos både FC Barcelona og Real Madrid faldet, og spansk fodbold mærker stadig savnet af Cristiano Ronaldo, mener to fodboldeksperter.

Freelancejournalist Morten Glinvad, der skal kommentere El Clasico-opgøret for streamingtjenesten Strive, savner Ronaldo og den evige duel med Barcelona-stjernen Lionel Messi.

- Det har betydet endnu mere, end folk havde forventet. Nu hvor Ronaldo ikke er der længere, lægger man endnu mere mærke til, hvor meget han har betydet.

- Når man om nogle år ser tilbage på, hvad der har kendetegnet Real Madrid i de år, hvor holdet har vundet Champions League fire gange, så vil man sige, at det var Ronaldos Real Madrid.

- Han har været den figur, som år efter år har scoret de vigtige mål og båret holdet, siger Glinvad.

Ronaldo skiftede til Juventus sidste sommer, og det kan mærkes, mener Glinvad.

- Jeg savner ham personligt. Det er jeg sikker på, at der er mange, der gør. Nu, hvor den rivalisering og magtkamp mellem Ronaldo og Messi er overstået, står det klart for os alle sammen, hvor ekstrem og storslået den har været.

- Det er svært at forestille sig, at det kommer til at ske igen. Messi leverer stadig, men nu er der ikke et modsvar fra Real Madrid, som man har været vant til, og som har gjort det så fascinerende.

- Når den ene strålede, så fik man det indtryk, at den anden skulle stråle endnu mere. Jeg synes, La Liga savner et eller andet. Og mest af alt savner Real Madrid noget, siger Glinvad.

Asker Hedegaard Boye, der er journalist på Weekendavisen og har et indgående kendskab til spansk fodbold, mener også, at Ronaldos afsked har hæmmet ligaen.

- Spansk fodbold har i ti år haft to af de største, bedste, stærkeste og vigtigste klubber og de to - uden sammenligning - vigtigste spillere. Det har givet den spanske liga et kæmpe løft.

- Når ligaen skal sælges til Kina, USA, Mellemøsten og Sydamerika, så er de to klubber de altoverskyggende lokomotiver. På den måde er ligaen enormt afhængig af, at de to klubber er rigtig stærke, siger han.

Det er ikke fordi, at alt står og falder med Ronaldo, men det har en betydning.

- Italiensk fodbold har fået et løft med Ronaldo. Det er historien om, at de store spillere er de vigtigste aktører i fodbold i dag. Også vigtigere end klubberne selv.

- Når de store spillere skifter klub, så skifter hundredtusinder fans med. Så det er vigtigt, at man har de kæmpestore personligheder i en liga, siger Boye.

Han peger også på den positive effekt ved, at interessen fordeler sig mere nu til andre spillere og klubber.

- Det gjorde ofte, at vi ikke talte om meget andet. Alle diskussioner endte med Barcelona eller Real Madrid. Messi eller Ronaldo.

- Spansk fodbold er lige nu et sted, hvor ligaen også handler om den fantastisk gode historie, at Getafe ligger nummer fire. Eller det supergode spil, som Alaves leverer. Eller Sevillas fine form.

- Der bliver lidt større forskellighed i nyhederne omkring spansk fodbold, siger han.

Kristian Hysén, direktør i IMG Nordic, som står bag Strive, forsvarer det spanske produkt, men erkender, at savnet af Ronaldo kan mærkes.

- Ronaldo er en af verdens mest exceptionelle spillere. Man kan ikke bare rykke ham ud og forvente nul effekt. Men der er også en positiv effekt, fordi hele posen bliver rystet.

- For os betyder det mindre, fordi Ronaldo fortsat er en del af vores pakke i Juventus og italiensk fodbold, bemærker direktøren, som også tilbyder Serie A på Strive.