Spansk fodbold er ramt af mulig matchfixingskandale

Den spanske fodboldliga oplyser, at flere fodboldspillere er blevet anholdt og mistænkt for matchfixing.

Ifølge den spanske liga er flere tidligere og nuværende spanske fodboldspillere blevet anholdt i en undersøgelse af mulig matchfixing.

Anholdelserne fandt sted tirsdag og er et led i en større efterforskning af matchfixing i spansk fodbold.

Spansk politi bekræfter over for AFP, at der er en efterforskning i gang, men vil på nuværende tidspunkt ikke komme med yderligere detaljer.

Ifølge spanske medier er spillerne mistænkt for at være involveret i at fixe kampe i de to bedste spanske fodboldrækker.

Den spanske avis El Pais skriver, at den tidligere Real Madrid-spiller Raul Bravo er en af de anholdte.