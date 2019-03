Spansk avis: Skattemyndigheder efterforsker Neymar

Den brasilianske fodboldstjerne Neymar er i søgelyset hos de spanske skattemyndigheder.

Det skriver avisen El Mundo.

Ifølge avisen er det to forskellige sager, der danner baggrund for efterforskningen.

Myndighederne ser angiveligt nærmere på, om Neymar betalte skat af den bonus, han modtog, da han i 2016 forlængede sin kontrakt med FC Barcelona.

Desuden efterforskes det, om Neymar opfyldte skattereglerne i forbindelse med de penge, han modtog, da han året efter skiftede fra Barcelona til franske Paris Saint-Germain.

En høring i sagen skulle være berammet til 21. marts ved arbejdsretten i Barcelona. Men skattemyndighederne ville ikke kommentere på El Mundos oplysninger, da nyhedsbureauet Reuters tog kontakt mandag.

Der opstod flere knaster, da Neymar i 2017 forlod Barcelona. Således nægtede Barcelona at udbetale 26 millioner euro, som var en del af bonusaftalen ved forlængelsen ni måneder tidligere.

I stedet sagsøgte Barcelona Neymar og krævede 8,5 millioner euro for kontraktbrud. Neymar kvitterede ved at sagsøge klubben for at få hele bonussen udbetalt.

De spanske skattemyndigheder efterforskede også pengestrømmen, da Neymar i 2013 skiftede fra brasilianske Santos til Barcelona. Her endte det med et forlig.