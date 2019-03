GOG ligger lunt til at avancere til EHF Cuppens kvartfinalerunde. Et point hos Granollers på søndag vil være nok, men spanierne leverede godt hos THW Kiel lørdag aften.

Håndbold: Spanske Granollers har intet at spille for, når GOG kommer til Catalonien for søndag at spille de to klubbers sidste kamp i gruppe D i EHF Cuppen.

GOG har allerede sikret sig andenpladsen efter suveræne THW Kiel, og et point hos spanierne vil være nok for GOG til at blive blandt de tre bedste af de fire gruppetoere og dermed avancere til kvartfinalerunden.

Men GOG er kontant advaret om, at Granollers er formstærk. Lørdag aften tabte spanierne kun med seks mål hos THW Kiel - 28-34 - og var en overgang tæt på at nå op til tyskerne. Og GOG er også advaret om, at en af Granollers store profiler, Adrian Figueras, er stærkt spillende pt. Figueras scorede ni mål i Kiel.

GOG tabte hele 23-37 hos THW Kiel.