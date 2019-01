Spanier sender Murray på mulig pension i Australian Open

Den tidligere verdensetter Andy Murray er færdig ved Australian Open efter et nederlag i første runde.

Den 31-årige brite måtte mandag se sig besejret af spanske Roberto Bautista-Agut, der vandt en mere end fire timer lang femsætsgyser med 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 og 6-2.

Allerede før maratonkampen havde en tårevædet Murray annonceret, at turneringen i Melbourne risikerede at blive hans sidste på grund af vedvarende problemer med hoften.

Murray, der fem gange er nået frem til finalen i Australian Open, var da også synligt mærket af smerter i mandagens opgør.

Alligevel formåede han at give Bautista-Agut god kamp, men spanieren var skarp, når chancerne for servegennembrud bød sig.

Det skete en enkelt gang i første sæt, og det udnyttede spanieren til at bringe sig foran med 5-4. Efterfølgende servede verdensranglistens nummer 24 første sæt hjem.

I andet sæt havde Andy Murray, der rangerer som nummer 229 i verden, to chancer for at bringe sig foran med 2-0. Men Bautista-Agut fik afværget de to breakbolde og udlignede til 1-1.

Senere fik spanieren brudt Murrays serv og kom foran 3-2, og så kørte han sikkert andet sæt hjem.

Tredje sæt blev endnu mere spændende, efter at de to spillere hurtigt fik brudt hinanden en enkelt gang. Derefter fulgtes de pænt ad, indtil Murray tilspillede sig en sætbold.

Det skete, da han ved stillingen 5-4 bragte sig foran med 40-30 i spanierens serveparti, men igen fik Bautista-Agut afværget og udlignet til 5-5.

Tredje sæt endte kort efter i en tiebreak, som Andy Murray vandt 7-5, hvilket medførte stor jubel på tilskuerpladserne.

I fjerde sæt fulgtes de to spillere ad og holdt serv frem til 6-6, hvilket resulterede i en ny tiebreak-afgørelse. Her bragte Murray sig foran 6-1, og efter lidt besvær fik han lukket den ved 7-4.

Nu virkede comebacket ikke længere usandsynligt for den humpende Murray. Men bedst som det var begyndt at se lysere ud, så knækkede den mangeårige tennisstjerne helt sammen.

Femte sæt blev en nedtur for Murray, der kom foran 1-0, men efterfølgende tabte de næste fem partier.

I en sandsynlig forventning om, at Andy Murray nu var i gang med sine sidste minutter nogensinde i Melbourne og måske i tenniskarrieren, stemte tilskuerne nu i med rene jubelbrøl hver gang briten fik et point.

I store smerter Murray afværgede den første matchbold, men så gik den heller ikke længere for den hårdt kæmpende brite.

Roberto Bautista-Agut møder i anden runde australske John Millman.