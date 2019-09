Spanien slår Argentina og vinder VM i basketball

Spaniens basketballherrer er verdensmestre efter en sejr i VM-finalen i Shanghai over Argentina.

Spanien er verdensmester i basketball.

Søndag besejrede Ricky Rubio, Marc Gasol og co. i sikker stil Argentina i VM-finalen i Shanghai med cifrene 95-75.

Spanierne førte fra start til slut og var aldrig for alvor i problemer.

Det er anden gang, at spanierne kan kalde sig verdensmestre. Første gang var i 2006, hvor Grækenland blev besejret i finalen.

Siden har USA siddet på verdensherredømmet, men amerikanerne skuffede gevaldigt ved dette års VM i Kina og sluttede som nummer syv.

Tidligere søndag tog Frankrig bronzemedaljerne med en sejr på 67-59 over Australien.

Spanien kom godt fra land i finalen og nåede at lave syv point, inden Argentina kom på tavlen første gang.

Argentina fik kortvarigt bragt forskellen ned på et enkelt point, men så trak spanierne fra igen, og sydeuropæerne kunne gå ind til anden periode foran 23-14.

Her startede spanierne igen godt og kom foran med 17 point, inden Argentina fik rettet op på det.

Det begyndte dog at være tydeligt, at der ganske enkelt var mere individuel kvalitet at finde på det spanske mandskab, der til VM havde fire NBA-spillere i truppen, mens Argentina ikke havde en eneste.

Ved pausen stod der således 43-31 i spansk favør.

Tendensen fortsatte efter turen i omklædningsrummet. Spanien var i fuld kontrol og kunne gå ind til fjerde og sidste periode med en solid føring på 66-47.

Det er ikke nødvendigvis umuligt at indhente. Argentinerne nærmede sig da også en smule mod kampens afslutning, men så skruede Spanien bissen på igen, og der var aldrig spænding om udfaldet.