Spanien er i VM-finalen efter nervepirrende basketdrama

Det var et sandt overtidsdrama, da Spanien fredag slog Australien i semifinalen ved VM i basketball.

Det var nødvendigt med dobbelt overtid, før det spanske landshold kunne trække sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 95-88.

I anden overtidsperiode viste et rutineret spansk hold klassen og ramte flere afgørende skud, mens Australien ikke havde samme held til at putte bolden i kurven.

Det var en storspillende Marc Gasol og NBA-kollegaen Ricky Rubio, der i flere omgange fandt hinanden i de afgørende minutter af kampen.

Spanien var ellers ikke foran en eneste gang i anden halvleg af den regulære spilletid, og et par afgørende straffekast fra netop Marc Gasol sikrede, at kampen gik i overtid. Han sluttede kampen med 33 point, mens Ricky Rubio endte med 19 point og 12 assister.

Semifinalen blev dermed endestationen for Australien, som også går under navnet "The Kangaroos", der ikke havde tabt en eneste kamp ved slutrunden.

Den australske NBA-spiller Patty Mills gjorde ellers sit til, at det skulle ende lykkeligt for Australien, da han blev kampens topscorer med 34 point.

Spaniens eneste VM-triumf var i 2006, og der var to gengangere på banen i denne kamp i skikkelse af Marc Gasol og Rudy Fernandez.

Senere fredag spiller Frankrig, som slog USA ud i kvartfinalen, mod Argentina i den anden semifinale.