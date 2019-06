Spænding i Næsby og Svendborg

Fodbold: Det tegner til en lørdag eftermiddag med højspænding i det fynske fodboldlandskab. I sidste runde af Danmarksserien skal de to fynske tophold have afgjort, hvem der skal rykke op i 2. division.

Næsby Boldklub er på førstepladsen et point foran Svendborg-Oure, så hvis Næsby vinder hjemme over Varde, kan den blå jubel bryde ud på Stærehusvej i det nordvestlige Odense. Næsby har spillet et stærkt forår og har vundet ni af de seneste 10 kampe. Eneste pointtab var i topkampen 26. april mod Svendborg-Oure, der på et langskudsmål af Daniel O'Hara i overtiden vandt 3-2 og fremkaldte vilde jubelscener på SfB's anlæg i Svendborg.

Men Næsby har siden spillet med stor stabilitet og en stærk defensiv. Kristoffer Johannsens tropper har holdt nullet i seks kampe i træk, hvor det er blevet til lutter sejre. Lørdagens modstander, Varde, var ved vinterpausen med i topstriden, men vestjyderne har tabt terræn i foråret. Dog har Varde vundet de to seneste kampe mod Viborg og Otterup.

Det unge samarbejde mellem Svendborg fB og Oure FA møder op til sidste rundes hjemmekamp mod Silkeborg KFUM med en nærmest uhørt stime på 13 sejre i træk.

Bjørn Holms unge mandskab vandt senest 6-1 ude over B1913, men Silkeborg har vundet otte af forårets 12 kampe og er en modstander, som den sydfynske træner Bjørn Holm for et par uger siden over for Sport Fyn betegnede som et hold, der er bedre end tabellen viser.

Men SfB-Oure kan med sejr snyde Næsby for førstepladsen, hvis Næsby ikke slår Varde. SfB-Oure kan ikke bruge uafgjort til noget - så vil Næsby rykke op uanset resultatet af Næsby-Varde, da Næsbys målforskel er 22 mål bedre end SfB-Oure.

De to kampe begynder naturligvis samtidig og har kickoff klokken 15.30.