Sovjetrussere stolte over foto med Pelé

Jon Dahl Tomasson, vikarierende landstræner, konstaterede efter Gibraltar-kampen, at der var meget få i landsholdstruppen, der var vant til at spille på kunstgræs. - I Holland dropper de om et par år at spille på kunstgræs i Æresdivisionen. Det vurderes, at man ikke kan spille topfodbold på andet end natur- eller hybridgræs. I Danmark giver det i nogle klubber mening at have kunstgræs af økonomiske, strategiske og klubmæssige hensyn, sagde han.

Hans Martin Møller fra Horne - blandt andet kendt som manden bag de mange internationale sommerkampe på de kanter - er med i Gibraltar og Tbilisi som Fifa Match Agent. Han har lige været en tur hjemme at vende på hotel i København efter Gibraltar-kampen, inden manden fra DBU Fyns bestyrelse dukkede op i Tbilisi lørdag aften.

DBU's scout har været i Istanbul, hvor Georgien spillede en venskabskamp mod Sydkorea og spillede 2-2. Jon Dahl han endda særligt kendskab til to af spillerne, som han har trænet i Vitesse Arnhem.

Randers-profilen Saba Lobjanidze er med for Georgien søndag aften og han scorede jo også, da georgierne tabte 5-1 i København i juni og spillede hele kampen. Til gengæld er Esbjergs Lasha Parunashvili end iukke med i bruttotruppen på 27 spillere, selv om han dengang spillede 57 minutter for sit land.