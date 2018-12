Southampton-manager begræder Højbjerg-udvisning

Pierre-Emile Højbjerg var netop kommet tilbage efter en spilledags karantæne, og nu kan danskeren se frem til mere karantæne.

Det stod klart, da Højbjerg søndag korrekt fik direkte rødt kort for at slagte Manchester Citys Fernandinho, og det har store konsekvenser ifølge Southampton-manager Ralph Hasenhüttl.

- I pausen mente vi, at vi forberedte spillerne på en god anden halvleg, men vi havde også næste opgør mod Chelsea i baghovedet.

- Så skete det værst tænkelige med det røde kort til Pierre-Emile Højbjerg, som er meget skuffende, for han er en af holdets vigtigste spillere, siger den østrigske manager.

Højbjerg, der var anfører i kampen, nåede at vise, hvorfor han nyder så stor tillid hos Southamptons nye manager, da danskeren lige inden for feltet bragede bolden i kassen og udlignede til 1-1 i første halvleg.

Herefter lukkede City dog kampen med to sene scoringer før pausen.

- I de første 15-20 minutter var vi ikke særligt gode, men vi duftede til sensationen med udligningen. Vi så, at City ikke er helt så selvsikre i øjeblikket, som de er, når de vinder uge efter uge, siger Ralph Hasenhüttl.

Citys 3-1-sejr betød, at man fik vasket tavlen lidt renere efter to nederlag i træk i ligaen senest.

City er nu syv point efter topholdet Liverpool.

- Det var vigtigt at vinde efter de to nederlag, og spillerne gjorde, hvad de skulle. Hvis et hold henter 100 point og året efter har 45 point halvvejs inde i turneringen, så er det ikke så skidt, siger Guardiola efter Citys sejr nummer 15 i sæsonen.