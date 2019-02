Southampton lover at suspendere fans for hån af Salas død

To Southampton-tilhængere blev i forbindelse med lørdagens kamp tilbageholdt af politi for afskyelig opførsel.

To tilhængere af Southampton står til at blive suspenderet af Premier League-klubben efter særdeles upassende opførsel i lørdagens kamp mod Cardiff.

Politiet tilbageholdt de to tilhængere, som tilsyneladende gjorde nar af Cardiff-spilleren Emiliano Salas dødsfald under kampen.

Lørdagens kamp var Cardiffs første, siden den argentinske fodboldspillers lig blev bjærget fra et fly, der styrtede ned i Den Engelske Kanal 21. januar.

Før kampen blev der holdt et minuts stilhed, og begge hold spillede med sorte sørgebind om armen.

Undervejs i kampen blev de to Southampton-tilhængere set, mens de lavede flyvebevægelser. Det skriver flere britiske medier.

Southampton bekræfter, at politiet har afhørt de to tilhængere. Klubben lover at "gribe hårdt ind" over for hændelsen.

- Southampton Football Club kan bekræfte, at to fans er blevet tilbageholdt og har fået deres oplysninger registreret af politiet under kampen mod Cardiff lørdag, hedder det i en meddelelse fra klubben.

- Klubben vil fortsætte med at samarbejde med Hampshire Police for at identificere alle, der vurderes at have udvist uanstændig adfærd over for Cardiff-tilhængerne.

- Den slags adfærd har ingen plads i vores sport og vil ikke blive tolereret på St. Mary's (Southamptons hjemmebanestadion, red.).

- Klubben vil sætte hårdt ind over for alle involverede og agter at suspendere de identificerede tilhængere, skriver klubben.

Cardiff havde kort inden flystyrtet købt Emiliano Sala fra den franske klub Nantes. Flyet, der skulle bringe ham fra Nantes til Cardiff forsvandt dog i nærheden af den britiske ø Guernsey 21. januar.

Mens det onsdag lykkedes at bjærge Salas lig fra vraget, er det fortsat ikke lykkedes at finde piloten på flyet, briten David Ibbotson.