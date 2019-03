Southampton leverer vildt comeback og slår Tottenham

To scoringer i det sidste kvarter vendte op og ned på det hele, da Southampton hjemme slog Tottenham i danskeropgøret i Premier League.

Efter en udligning et kvarter før tid sikrede James Ward-Prowse Southampton de tre point, da han øgede til 2-1 på et direkte frispark ni minutter før tid.

Southampton havde Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard med i sejren over Christian Eriksen og co., som tabte endnu et skridt i kampen om top-4.

Det var gæsternes fjerde ligakamp i træk uden sejr, og på tredjepladsen er Tottenham tre point foran Manchester United, der har spillet en kamp færre.

For Southampton var de tre point vigtige i bundkampen, hvor klubben er to point foran Cardiff, som uden Kenneth Zohore på banen hjemme slog West Ham 2-0.

Christian Eriksen forsøgte efter 22 minutter at score sit første mål på et direkte frispark i ligaen siden 2015, men bolden prellede af på overliggeren.

Kort efter sørgede Harry Kane for 1-0 fra tæt hold efter oplæg fra Dele Alli i en situation, hvor Vestergaard ikke havde helt styr på Kane.

Det var Kanes mål nummer 200 som seniorspiller for Tottenham, Leyton Orient, Millwall, Leicester og England.

I denne sæson er Kane noteret for 17 ligamål og 24 scoringer i alle turneringer efter to måneder ude af spillet med en skade.

Eriksen sprudlede mere end længe i første halvleg og forsøgte sig med en afslutning fra distancen kort før pausen, som Southampton-keeper Angus Gunn fik vippet over overliggeren.

Hjemmeholdet foretog to indskiftninger i pausen og var bedre med i anden halvlegs indledning. Med et kvarter igen kom belønningen, da en bold fik lov at passere gennem hele Tottenhams forsvar og Yann Valery udlignede, og så leverede James Ward-Prowse sin drømmescoring til 2-1.

Newcastle slog hjemme Everton 3-2, og Kasper Schmeichel og Leicester vandt hjemme 3-1 over Fulham.

Her scorede Youri Tielemans sit første mål for Leicester til 1-0, men Floyd Ayité udlignede for Fulham, da Schmeichel blev overrumplet, fordi bolden blev rettet af.

Jamie Vardy sikrede så sejren med to mål.

Mathias "Zanka" Jørgensen var med fra start hos Huddersfield, der også havde keeper Jonas Lössl og Philip Billing med i 0-2-nederlaget hjemme til Bournemouth.

Huddersfield har dermed stadig blot 14 point på sidstepladsen.