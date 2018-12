Southampton-chef lovpriser Højbjerg: Han er vigtig for mig

Den danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg har i år tilkæmpet sig en central rolle hos Southampton.

Umiddelbart tyder det ikke på, at danskeren skal frygte for, at hans position i hierarkiet er truet, selv om Premier League-klubben i december har skiftet ud på posten som manager.

Ralph Hasenhüttl, der i begyndelsen af december afløste Mark Hughes, roser 23-årige Højbjerg før søndagens hjemmekamp mod Manchester City.

- Pierre er en meget intelligent spiller, og han er vigtig for mig.

- Han læser kampene godt, og det har vi brug for, siger Ralph Hasenhüttl til Southamptons hjemmeside.

Danskeren var i karantæne, da Southampton torsdag tabte til West Ham.

Pierre-Emile Højbjerg kom til klubben i sommeren 2016, og opholdet begyndt godt for danskeren. Men i 2017 røg han ud på bænken og var igennem en hård tid.

Det har ændret sig i 2018, hvor Højbjerg har været fast mand på holdet og indimellem anfører.

Managerskiftet i Southampton har foreløbig også vist sig godt for midterforsvareren Jannik Vestergaard, der har fået fuld spilletid i de seneste fire kampe.

Southampton er placeret på femtesidstepladsen med 15 point efter 19 spillerunder.