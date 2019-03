Sormani: Nye kræfter skal forløse Vejle i bundstrid

Adolfo Sormani mener, at det er sundt for Vejle, at nye kræfter fører klubben igennem resten af sæsonen.

Den afgående cheftræner i Vejle Boldklub, Adolfo Sormani, mener, at nye kræfter på trænerbænken kan forløse potentialet i superligaklubben.

Han er skuffet over, at superligaoprykkeren kun har hentet 19 point i 24 kampe, hvilket er lig med en sidsteplads inden de sidste to runder af grundspillet.

Det siger han ifølge Vejles hjemmeside tirsdag aften, efter at han har sagt sit job op over et år før kontraktudløb.

- Det handler for mig alene om at levere resultater, og jeg er skuffet over, vi ikke har fået flere point ud af vores indsats. Det er en utrolig stærk spillertrup med stor kvalitet.

- Jeg tror, der skal nogle nye kræfter til, der kan forløse potentialet. Derfor meddelte jeg klubben, at jeg gerne ville stoppe, og jeg er glad for, at de har lyttet til mit ønske.

- Det kan forhåbentligt give det boost, der kickstarter den kvalitet, der er i truppen og sikre point. Og i den sidste ende overlevelse, siger Sormani.

Den iltre italiener blev ansat i Vejle i 2017 og førte klubben op i Superligaen i første forsøg.

- Jeg vil gerne takke fansene for deres støtte, den har været ubøjelig og vist mig, at der er lige så meget passion i Vejle, som der er i Italien, siger Sormani.

Han sender også en tak til folk fra sin stab og til Vejles ledelse.

I efteråret var Sormani genstand for en kontroversiel episode. Han endte med at få fem spilledages karantæne for at kommunikere med sin bænk i en kamp, hvor han i forvejen afsonede karantæne for en bortvisning.

Sormanis efterfølger bliver præsenteret onsdag, meddeler klubben.