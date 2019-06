Næsby-træner Kristoffer Johannsen havde allerede ringet til SfB/Oure-træner Thune Holm fredag aften for at lykønske meden stor sæson, fordi 'det er altid let at sige den slags til sin konkurrent, når man er rykket op', forklarede han i VIP-lokalet før kampen.

Der blev sikkert lidt plasken på teltdugen, men Næsby Boldklubs store sommerfest fik et ekstra pift med oprykningen. Der var tilmeldt 450 til spisning og fest i teltet ved kunstgræsbanen, og bølgerne er givet gået højt, selv om Næsbys piger missede oprykningen til kvindeligaen.

Michael Greve, Assens-dreng med en stor karriere i B1913, var taget til fodbold i Næsby. Han bor et sølle udkast fra anlægget og sparkede i 1988 B1913 op i 1. division på OKSon Park. Greve er søn af det berømte Greve-fodbolddynasti i Assens med storbroderen Jørn og faderen Aage, der var en legende i Assens.

Brødrene Allan og Roald Poulsen var også på stadion, og de har også boet i Assens. Roald Poulsen er træner for de allerældste i OB, mens Allan Poulsen er landsholds-massør og håber at få sit knæ i gang til en genopblussen af sin fodboldkarriere.

Næsby-formand Poul Jørgensen betrådte med sikre skridt banen efter slutfløjtet med et overdimensioneret glas øl til almindelig glæde for spillerne.

- I er en forstad til Esbjerg, I en en forstad til Esbjerg, forstad til Esbjerg, lød det fra det muntre sanghjørne hos "Blue Birds" hos hjemmeholdets fans ned mod de stakkels mænd fra Varde, der før sæsonen var tippet som opryknings-aspirant sammen med Næsby.

Det er stadig den gamle slider Søren Pallesen med fortid i Esbjerg, Vejle og Fredericia, som er træner for Varde og han spiller ikke selv med mere og den tidligere topspiller Anders Egholm er assistent.

Claus Madsen, god ven af Næsby-træner Kristoffer Johannsen, erklærede sig tvivlsom til AC Odenses pokalkamp tirsdag mod Marstal/Rise på grund af børnepasning. I øjeblikket har AC Odense dog større problemer på målmandsposten, hvor den tidligere Superliga-angriber Rasmus Johansen forleden måtte vogte buret.