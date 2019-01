Solskjærs United nedlægger Eriksen og Tottenham

Manchester United overlevede et sandt Tottenham-bombardement og vandt 1-0 på en Marcus Rashford-scoring.

Manchester United fortsatte søndag opturen under Ole Gunnar Solskjær med en triumf ude mod Tottenham i Premier League.

Med en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr på Wembley efter en scoring fra Marcus Rashford er United oppe på fem ligasejre, siden nordmanden tog over efter José Mourinho som United-manager.

Mens Rashford blev matchvinder, så var det i virkeligheden målmand David De Geas mange redninger, der banede vejen for søndagens sejr.

Tottenham producerede nemlig den ene store chance efter den anden efter pausen.

De Gea kom i vejen for det hele, da angrebene rullede ned mod gæsternes mål.

United bragte sig foran med 1-0 i slutningen af første halvleg, da en fejlaflevering fra Tottenhams Kieran Trippier havnede hos Uniteds Paul Pogba.

Med stort overblik slog den franske midtbaneprofil med en følt inderside bolden op til Marcus Rashford, der var løbet fra Jan Vertonghen i Tottenhams midterforsvar.

Vertonghen, der var tilbage efter en måneds skadespause, kunne ikke indhente den hurtige United-angriber.

Alene med Hugo Lloris i hjemmeholdets mål lagde Rashford bolden ind ved stolpen til 1-0.

Tottenham kom ud til anden halvleg med et voldsomt pres, og især Dele Alli førte an i løjerne.

Først spillede han topscorer Harry Kane helt fri, men den ellers træfsikre angriber afsluttede lige i fødderne på United-keeper David De Gea.

Kort efter havde Alli et godt hovedstødsforsøg, som den spanske United-målmand kom i vejen for.

Da de store Tottenham-muligheder ikke blev udnyttet, begyndte United igen at true i den anden ende, hvor Pogba både med hovedet og fødderne havde mulighed for at øge gæsternes føring.

Midtvejs i anden halvleg fik Dele Alli så en meget stor chance på en friløber ned mod Uniteds mål, men den svage afslutning endte igen i en David De Gea-parade.

Bolden sprang ud i feltet, hvor Christian Eriksen fik tilkæmpet sig et frispark, som danskeren selv tordnede forbi mål.

Eriksen fik undervejs i opgøret et lidt mere defensivt udgangspunkt, efter Moussa Sissoko før pausen måtte trække sig med en baglårsskade.

Tottenham-presset blev intensiveret, som minutterne gik, og chancerne blev større og større.

Med 20 minutter tilbage var Toby Alderweireld tæt på at dirigere bolden i mål ved forreste stolpe efter et hjørnespark. Men igen var David De Gea på plads.

I slutminutterne var den spanske målmand helt nede i spagat for at fange en afslutning fra Harry Kane.

Nederlaget betyder, at Tottenham får endnu sværere ved at indhente Premier Leagues førerhold Liverpool. Tottenham har på tredjepladsen nu ni point op til Liverpool.

United har til gengæld fået kontakt til den top-4, der efter sæsonen tildeles en plads i Champions League. United har med sejren seks point op til Chelsea på fjerdepladsen.