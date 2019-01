Solskjær vil bedømmes på Ferguson-spillestil

Hvis Ole Gunnar Solskjær skal lande et permanent job som manager for Manchester United, skal minderne fra Alex Ferguson-tiden lives op igen.

Solskjær, der er ansat som midlertidig United-manager i resten af sæsonen, vil spille lige så attraktiv og offensiv fodbold som under Ferguson.

Det fortæller nordmanden inden lørdagens FA Cup-kamp hjemme mod Reading, der spiller i den næstbedste engelske række.

- Hvis folk til sommer snakker om måden, Manchester spiller på. Hvis spillestilen minder os om Sir Alex' hold, hvis den minder os om de succesfulde tider, siger Solskjær.

Ferguson var indtil 2013 United-manager i næsten 27 år og rådede i en årrække over Solskjær som en af holdets populære angribere. Ferguson nåede at vinde 38 trofæer med klubben.

Siden Ferguson-æraen har United haft svært ved at finde en manager, der har nået samme succesrige højder.

I sidste måned blev José Mourinho fyret som United-manager og erstattet med Solskjær, som siden har ført United til fire sejre i træk.

Men det gælder ikke kun om at skaffe sejre for Solskjær, som lægger vægt på at spille attraktiv fodbold.

- Det er nødt til at starte med måden, vi spiller på, fordi vi kan ikke kontrollere resultaterne. Vi kan kontrollere, hvordan vi går ind til kampene, og hvordan vi spiller, siger Solskjær.

Han medgiver, at fansene i sidste ende også gerne vil se klubben vinde titler.

- Selvfølgelig handler det om trofæer. Hvis vi kan nå frem til finalen i FA Cuppen og få et trofæ. Lad os se til maj, om det er en succes eller ej.

- Når man vinder fodboldkampe, så er man glad. Men der vil komme hårdere tider, og der vil komme hårdere kampe, det ved vi, siger han.

Solskjær er hentet på en låneaftale i Molde, hvor nordmanden stadig har kontrakt.