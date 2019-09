Solskjær tror stadig på forlængelse med nølende De Gea

Der har været store udsving og mange udskiftninger på Manchester United-holdet gennem flere år, men på målmandsposten har David De Gea været det sikre førstevalg nærmest siden ankomsten i 2011.

Til sommer udløber hans kontrakt dog, og selv om klubben længe har forsøgt at få hans signatur på en forlængelse, er det endnu ikke lykkedes.

Men det bekymrer ikke manager Ole Gunnar Solskjær.

- Jeg har naturligvis ikke været involveret i alle forhandlingsmøder, men jeg er ret sikker på, vi nok skal lande en aftale, siger Solskjær ifølge AFP.

- David har aldrig sagt andet til mig, end at han elsker denne klub, at han ønsker at blive her, og at han har haft en fantastisk tid.

Ifølge det engelske medie The Daily Record skulle en aftale da også være meget tæt på, men endnu er den altså ikke på plads.

Og kommer den ikke det, kan andre klubber fra 1. januar tage kontakt til den spanske keeper og forsøge at lokke ham til et skifte næste sommer på en fri transfer.

I engelske medier meldes der om, at De Gea er blevet tilbudt en kontrakt med en ugentlig hyre på næsten 2,5 millioner kroner, hvilket vil bringe ham op på samme niveau som Paul Pogba.

28-årige De Gea har siden ankomsten til United fra Atlético Madrid i 2011 spillet 366 kampe for klubben forud for lørdagens kamp mod Leicester.

Han har 129 gange holdt nullet for holdet.