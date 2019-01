Solskjær skriver United-historie og takker målmanden

Nordmanden har fået den bedste start for en manager i Manchester United siden 1945 efter sejr over Tottenham.

Ole Gunnar Solskjær kunne næppe have drømt om en bedre start som manager i Manchester United.

Søndag førte nordmanden United frem til holdets femte sejr i træk i Premier League, da holdet på udebane slog Tottenham med 1-0 på en scoring fra Marcus Rashford.

Ikke siden Matt Busby i 1945 er det lykkedes en United-manager at vinde de første fem ligakampe.

- Man går ind til hver eneste kamp med en forventning om at vinde i Manchester United.

- Man ved, at det ikke vil ske, men det er sådan, man skal tænke. Sådan er mentaliteten i den her gruppe, siger Ole Gunnar Solskjær til BBC.

I store dele af opgøret på Wembley var United presset i bund, og målmand David De Gea leverede flere pragtredninger i målet.

Den spanske keeper kom både i vejen for Tottenham-forsøg på friløbere og var nede i spagat for at tage et skud fra Harry Kane.

- I første halvleg var vi stærke, og efter pausen kom vi under pres. Vi kunne også have scoret, men vi stod godt i forsvaret, og David var utrolig, siger Solskjær.

David De Gea roser efter sejren nordmanden for at have fundet "det ægte" Manchester United frem.

- Manageren har givet os noget glæde, og vi spiller godt, og holdet er blevet stærkt nu. Det er det ægte Manchester United, siger spanieren.

Efter fem ligasejre i træk indtager United en sjetteplads i Premier League med 41 point. Tottenham har 48 point på tredjepladsen, mens Liverpool topper ligaen med 57 point.