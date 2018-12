Han er ganske vist kun udnævnt som midlertidig manager, men Ole Gunnar Solskjær drømmer om et permanent job i den engelske storklub Manchester United.

Det erkendte nordmanden, da han fredag gennemførte sit første pressemøde som midlertidig manager, efter at han onsdag blev ansat.

- Mit job lige nu er at gøre det så godt, at jeg kan føre klubben fremad.

- Der er mange managere, der ville elske at stå i spidsen for Manchester United, og jeg er én af dem, men det har vi ikke snakket om, siger Solskjær fredag.

Den 45-årig nordmand var aldrig i tvivl om, at han ville takke ja, da han tidligere på ugen blev kontaktet af den engelske klub.

- Jeg skulle ikke tænke to gange, da de i sin tid ville have mig som spiller, og dette er selvfølgelig en endnu større ære. Det er et privilegium at hjælpe klubben i et par måneder, siger Solskjær, der tørnede ud for United som spiller fra 1996 til 2007.

Nordmanden, der ud over tiden som spiller også har optrådt som træner for Manchester Uniteds reserver, føler sig da også allerede hjemme i klubben.

- Jeg var her i 11 år som spiller og derefter tre og et halvt år som træner, så jeg har brugt en stor del af mit liv her. Nicky Butt (Solskjærs tidligere holdkammerat i United, red.) var en af de første, der bød mig velkommen, så jeg føler mig hjemme.

Ole Gunnar Solskjær har senest været træner i norske Molde og har tidligere været manager i Cardiff.

Den tidligere angriber får nok at se til i sit nye job, for Manchester United indleder et stramt program med fire kampe på 11 dage i juleperioden. Første opgave kommer lørdag, når Manchester United i Premier League besøger Cardiff.