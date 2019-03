Solskjær bekræfter: Kontrakten med Molde er ophævet

Ole Gunnar Solskjærs kontrakt som cheftræner for Molde er revet over.

Den midlertidige norske Manchester United-manager bekræfter på en pressekonference fredag formiddag, at kontrakten med Molde er ophævet.

Det skyldes, at man ikke kan have kontrakt to steder. Indtil videre er han dog fortsat kun ansat som midlertidig manager i United frem til juni 2019.

- Når det kommer til kontraktspørgsmålet, så kan du ikke have to kontrakter, når du er manager, så Molde-kontrakten blev ophævet.

- Jeg har kontrakt med United til slutningen af juni, siger Solskjær ifølge vg.no.

46-årige Solskjær afkræfter dermed de meldinger, der har gået på, at han var udlånt af Molde til United.

I december underskrev Solskjær en treårig kontrakt med Molde, men den er altså ikke gældende længere.

Han vil ikke lade sig plage af, at der konstant er rygter om en snarlig permanent kontrakt med United.

- Nej, det er sådan, at medierne er. Jeg er her ikke for at lade mig rive med. Jeg er her for at gøre mit arbejde, siger Solskjær.

United skal søndag en tur til London for at møde Arsenal i Premier League, og Solskjær kunne melde om godt nyt på spillerfronten.

Angriberen Anthony Martial er blevet klar igen efter en skade, og flere andre United-spillere meldes også med stor sandsynlighed tilbage mod Arsenal.

Det drejer sig om midtbanespillerne Nemanja Matic og Ander Herrera, som begge træner med op til søndagens ligakamp.

Desuden er Paul Pogba til rådighed igen, efter at den franske midtbanestjerne sad ude med karantæne, da United slog PSG ud af Champions League og gik videre til kvartfinalen i onsdags.