Solskjær afviser at udpege fast skytte efter Pogbas afbrænder

Tidligere United-spiller Gary Neville kalder det en farce, at spillerne afgør, hvem der skal tage straffe.

- Sådan er det desværre.

Det siger Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, om det straffespark, som Paul Pogba ikke formåede at forvandle til en scoring i mandagens Premier League-kamp ude mod Wolves.

Straffesparket blev dømt midt i anden halvleg, da Pogba blev fældet i en duel med hjemmeholdets Conor Coady.

Den franske midtbanespiller insisterede på selv at tage sparket, men hans forsøg blev reddet af Rui Patrício, som dermed forhindrede United i at komme foran 2-1.

Kampen endte i stedet 1-1.

Det er fjerde gang i løbet af 12 måneder, at Pogba brænder et straffespark for United.

I Uniteds åbningskamp for otte dage siden mod Chelsea udnyttede Marcus Rashford et straffespark, men Ole Gunnar Solskjær ser ingen grund til at udpege en fast straffesparkskytte.

- Vi har to, som kan tage straffe. Der er to, som bestemmer, hvem der føler sig mest sikker. Nogle gange går det ikke, siger Solskjær til Sky Sports efter kampen.

Marcus Rashford er enig.

- Det er uheldigt, men sådan er fodbold, siger han.

Den tidligere Manchester United-spiller og nuværende tv-kommentator Gary Neville mener derimod, at mandagens "straffesparksfarce" er udtryk for en mangel på lederskab.

- Hvorfor bliver det diskuteret, hvem der skal tage et straffe, siger Neville ifølge Daily Mail.

- Rashford scorede i forrige weekend. Tag det. Men der var ingen leder på banen. Et eller andet er forkert. Det er et straffe til Manchester United. Det er ikke en tombola eller en fem mod fem-kamp, siger han.

Solskjær er dog indstillet på fortsat at lade det være op til de to spillere selv at træffe beslutningen.

- Når der er to, så er det den med mest selvtillid. Nogle gange vokser din selvtillid i løbet af en kamp. Andre gange er det "jeg ønsker ikke at tage det i dag, fordi jeg har haft en dårlig dag", siger Solskjær.