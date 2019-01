Solbakken om Dubai-fravalg: Det er en stille markering

FC København vil fra 2020 ikke længere rejse til Dubai på træningslejr om vinteren efter kritik fra klubbens fans.

Til den norske avis VG forklarer FCK-manager Ståle Solbakken, hvorfor klubben har valgt at give efter.

Solbakken fortæller, at det blandt andet handler om et anderledes menneskesyn, som Superligaens førerhold har valgt at komme med "en stille markering" imod.

- Jeg synes, at det er vanskeligt, for hvor trækker du grænsen?

- Kan man tage til Tyrkiet? Hvor mange journalister og modstandere af styret er ikke i forsvundet eller blevet skadet? Kan man spille i Rusland, når de invaderer Krim-halvøen?

- Det er utrolig vanskeligt. Sådan som verden ser ud nu, så er den urolig på mange måder, så man kan diskutere, hvor meget man skal blande fodbold og politik, siger Ståle Solbakken.

FCK er kontraktligt forpligtet til at tage på træningslejr i Dubai i 2019, men derefter er det slut.

Solbakken vil dog ikke løfte pegefingeren over for andre klubber.

- Vi skal ikke sidde på vores høje hest og sige til andre, at de ikke skal gøre det. Det vil være for dumt.

- Jeg har selv været på ferie der, så jeg kan ikke sidde og pege på andre, siger nordmanden.

Han fortæller, at træningsturene til Dubai har været oppe at vende internt i klubben flere gange.

- Vi tog det op nu, fordi vi fik lidt hjælp til at belyse det.

- Forrige gang vi diskuterede det, endte det i en diskussion. Så når denne kontrakt løber ud, så vælger vi en anden destination. Det er en stille markering.

- Det handler om menneskesynet og den diskriminering, der er mod både homoseksuelle og kvinder. Åbenlyse ting, som strider mod det, som de fleste står for, forklarer Solbakken.