Solbakken forventer fysisk slag i EL-jagt i Riga

FC København skal torsdag aften forsvare en 3-1-føring fra første opgør, når københavnerne i Letland løber på banen mod Riga.

Her venter sidste opgave i jagten på et europæisk gruppespil, da den samlede vinder af de to kampe i playoffrunden vil være klar til Europa League.

FCK-manager Ståle Solbakken forventer, at Riga vil spille mere med musklerne i forsøget på at vende nederlag til samlet sejr.

- Jeg tror, det bliver en lidt anden kamp end i København.

- Vi får nok bolden en hel del, men der vil ikke være så stor forskel som i den første kamp.

- De vil nok også være lidt vildere og presse lidt højere, slå længere bolde og gå på andenboldene, så jeg forventer en mere fysisk kamp, siger Ståle Solbakken onsdag på et pressemøde i Riga ifølge fck.dk.

På grund af scoringen i København vil hjemmeholdet være videre med en 2-0-sejr, mens en scoring til FCK i Riga vil gøre det vanskeligt for letterne.

- Hvis vi scorer først i morgen, ser det godt ud, men scorer de først, kan alt ske.

- Vi gjorde et godt job med 3-1-sejren i København, og det sidste mål til 3-1 var selvfølgelig meget vigtigt. Men Riga har haft en god kvalifikation og slået tre nationale mestre, så vi skal passe på, hvis vi skal løse opgaven, siger nordmanden.

I FCK forventer man, at angriberen Roman Debelko og backen Giorgos Valerianos er tilbage efter karantæner.

FCK-anfører Carlos Zeca kender Giorgos Valerianos fra det græske landshold.

- Han er en god spiller med offensive kvaliteter, og jeg håber det bedste for ham i Riga. Bare ikke i morgen, siger Zeca.

31-årige Andreas Bjelland er med i FCK-truppen efter at have været ude med en skade i størstedelen af sæsonstarten.

På pressemødet slog Ståle Solbakken fast, at status på forsvarsspilleren i forbindelse med turen til Riga er, at Bjelland befinder sig et sted mellem at være turist og spiller på turen.

Kampen mellem Riga og FCK fløjtes i gang torsdag klokken 18.45.