FC København løb søndag eftermiddag ind i sæsonens første pointtab, da et decimeret mandskab tabte 0-1 på udebane i Aalborg.

Dermed sætter det en stopper for den fremragende sæsonstart københavnerne har fået med syv sejre ud af syv mulige.

Holdet var uden profiler som angrebsparret Dame N'Doye og Jonas Wind, der står over for længere pauser, mens Viktor Fischer og Carlo Holse var ude med henholdsvis sygdom og en lille skade.

Skadessituationen i FCK og et kommende Europa League-gruppespil betyder, at cheftræner Ståle Solbakken er nervøs for det forestående kampprogram, der venter københavnerne. Og et parløb med FC Midtjylland i Superligaen.

- FCM spiller kun hver søndag, og vi skal spille om torsdagen også, så selvfølgelig er jeg bekymret. Vi må følge så godt med FCM, som vi kan indtil jul, og vi kommer til at kæmpe hårdt for det, siger Solbakken.

Han ser et FCK-hold, der har været inde i en hård periode efter klubbens exit i Champions League-kvalifikationen, men han trøster sig med, at københavnerne tidligere har klaret lignende situationer.

- Perioden efter kampen mod Røde Stjerne har været hård, både fysisk og mentalt. Samtidig med skaderne har det været en udfordring.

- Vi har før klaret lignende skadesbonanzaer, men vi skal ikke ramme ind i flere skader nu. Vi får brug for alle spillerne, siger Solbakken.

Solbakken gav også en status på den skade, Dame N'Doye har pådraget sig, og forhåbentlig er senegaleseren snart klar igen.

- Dame N'Doye er forhåbentlig tilbage om tre til fire uger, hvis det går efter planen, siger Solbakken.

Der venter nu FCK en tiltrængt landskampspause, inden holdet møder Hobro på udebane den 15. september.