Solbakken: Skov var på vej væk for 18 måneder siden

FCK-træner Ståle Solbakken afslører, at Robert Skov var tæt på at skifte til Tyskland for 18 måneder siden.

FCK-træner Ståle Solbakken har mistet sin helt store stjerne fra sidste sæson.

FCK solgte således lørdag eftermiddag Robert Skov, som scorede historiske 29 mål i sidste sæson, til tyske Hoffenheim.

Ståle Solbakken afslørede dog efter kampen i Horsens, som blev vundet med 2-0, at FCK var meget tæt på at miste silkeborgenseren for halvandet år siden.

- For 18 måneder siden sad Robert Skov næsten i flyveren på vej til Tyskland, hvor en bundesligaklub var interesseret i ham.

- Jeg fik dog overbevist ham om, at han skulle spille i FCK. For at overbevise ham om det, så måtte vi lave en gentleman-aftale omkring, at hvis der kom noget lignende igen, så ville han få lov, siger Solbakken.

FCK-venstrebacken Pierre Bengtsson spillede i Mainz fra 2014 til 2016, og han kender derfor Bundesligaen indgående.

- Jeg tror, at Robert Skov har gode muligheder for at klare sig godt i Bundesligaen. Det er en hurtig og fysisk liga, men jeg tror, at det vil passe ham godt.

- Jeg ved, at Robert altid har været glad for den tyske liga, så jeg tror, at det var en drøm for ham at komme til Tyskland. Hoffenheim er en stærk klub, og det bliver fedt for ham, men trist for os, siger Pierre Bengtsson.

Selv om Ståle Solbakken ikke er helt tilfreds med timingen af salget, så kigger han stadig tilbage på Robert Skovs FCK-tid med et smil.

- Robert Skov i FCK er en solskinshistorie på alle måder. Vi udviklede en god superligaspiller til at blive en fantastisk superligaspiller og en god international spiller. Han havde dog ikke taget skade af at blive en sæson mere.

- Han gjorde, hvad han gjorde i sidste sæson, det var historisk, og vi må bare være glade for, at vi havde Robert her i seks måneder, som var en læringsfase, og 12 måneder, hvor han præsterede på højt niveau, siger Solbakken.