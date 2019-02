Søvnløs Chelsea-manager elsker risikoen i trænerjobbet

Chelsea led onsdag klubbens største nederlag i Premier League siden 1996.

Holdet tabte med 0-4 til Bournemouth, og nederlaget var det femte i de seneste 12 Premier League-kampe, og sendte Chelsea ud af top-4.

Det har lagt et stort pres på manager Maurizio Sarri, og flere vrede fans krævede efter kampen hans afgang.

Men det tager træneren ikke så tungt.

- Mit job er altid i fare. Jeg elsker mit job af den grund. Jeg trives med pres, siger Sarri ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han indrømmer dog, at han har ligget søvnløs mange nattetimer siden nederlaget for at finde frem til, hvordan holdet igen kan rejse sig.

- Det er ikke let at sove efter en kamp. Efter den kamp var det virkelige svært. Seks-syv timer har jeg fået de seneste to døgn, siger han.

60-årige Sarri kom til Chelsea fra italienske Napoli for syv måneder siden. Han er derfor vant til det store pres, forklarer han.

- Niveauet her er meget højt. Men niveauet i Italien var ikke lavt.

- Jeg synes, der var et større pres i Italien, fordi Napoli er den eneste store by i Italien med kun ét hold. Så presset fra Napolis fans var meget stort. Jeg er meget bevidst om, at hvis jeg taber, så er mit job altid i fare.

- Her i Chelsea kan du vinde over Manchester City, men nogle få dage efter er du igen i farezonen, siger han.

Chelsea vandt 8. december med 2-0 over Manchester City, tre dage senere blev det kun til uafgjort i Europa League mod ungarske Videoton FC, og 22. december tabte holdet på hjemmebane mod Leicester.

Sarri og Chelsea-mandskabet kan lørdag rejse sig igen efter onsdagens store nederlag, når holdet klokken 16 tager imod Huddersfield på Stamford Bridge.