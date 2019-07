Søren Kraghs kamp mod uret er ensomhed i konstant lidelse

Søren Kragh Andersens vigtigste våben i tidskørsler er evnen til at udholde smerte i lang tid.

De fleste, der er i stand til at holde balancen på en cykel, kan køre 27 kilometer uden de store problemer.

At køre samme distance så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre, med smerten væltende ud af alle porer, er en helt anden historie.

Sådan er det at køre enkeltstart på allerhøjeste niveau. Som fredag i Tour de France.

De ryttere, der ikke går op i kampen mod uret, får en halv fridag. For danskeren Søren Kragh Andersen venter derimod mere end en halv times ensom og konstant lidelse.

- Jeg tror ikke, at ret mange mennesker har en anelse om, hvilken smerte det giver, og hvad det vil sige at køre en enkeltstart helt mutters alene på smertegrænsen i næsten 40 minutter.

- Hvert eneste sekund skal jeg mærke efter, hvordan det føles. Jeg er i en anden verden og fuldstændig fokuseret på min krop, og hvad jeg er i gang med, siger Søren Kragh Andersen.

I de seneste par år har han markeret sig som en af verdens bedste i den udmarvende disciplin. Især hvis enkeltstarten er placeret midt i et etapeløb, og der er gået nogle hårde dage forud.

Han er en af de ryttere, der har evnen til at forsvinde ind en "zone", når han kører alene. En mand, der kun kæmper mod sig selv og tiden.

- Det er først, når jeg kommer af cyklen og op på hometraineren og "ruller af", at jeg så småt begynder at komme tilbage til virkeligheden, siger han.

At køre enkeltstart drejer sig om andet og mere end at have de berømte gode ben og sidde aerodynamisk på cyklen.

Først og fremmest handler det om at kende sin smertetærskel og at kunne holde ud at ramme den kilometer efter kilometer uden pause.

- Du kan ikke rigtig flytte smertegrænsen, men du skal have en fornemmelse af, hvor den er. Du må ikke gå over den, men du skal kunne æde dig selv så meget, at du er lige på grænsen hele tiden.

- Den følelse er utrolig vigtig: Hvor hurtigt kan jeg køre i 20, 30 eller 40 minutter? Afhængig af hvor lang enkeltstarten er, siger Søren Kragh Andersen.

Det er mindre end en måned siden, han blev nummer fire og tre på de to enkeltstarter i Schweiz Rundt. Sidste år blev han femtebedst i disciplinen i Tour de France.

Den slags resultater giver løfter om mere, men Søren Kragh Andersen er ikke en mand, der drømmer om den store sejr. Han knokler og venter på, at den kommer.

- Nu har jeg været tæt på rigtig mange gange de seneste to år. Blandt de bedste tre-fem ryttere.

- Jeg håber, at det bare er et spørgsmål om tid, før jeg vinder en enkeltstart. At vinde i Tour de France vil selvfølgelig være kæmpestort, men det er også ekstremt svært, konstaterer Søren Kragh Andersen.

Der er ikke så mange dikkedarer med væddeløberen fra Strib på Vestfyn.

Den 24-årige Sunweb-rytter sidder ikke som nogle af sine kolleger i timevis og gennemgår ruterne på Google Maps for at forberede sig minutiøst på hvert enkelt vejbump.

- Du kan også overtænke det, tror jeg. Jeg kan godt lide bare at køre ruten igennem om morgenen. Og det er så det. Lige at se svingene, og så er det jo egentlig bare at give den fuld gas.

- Det er ikke så kompliceret, siger han.

Søren Kragh Andersen kører ud på ruten fredag klokken 15.34.