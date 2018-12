Sønderjyske-træners fremtid bliver afgjort mandag

Træner Claus Nørgaards tid i Sønderjyske er ved at rinde ud. Mandag afgøres hans jobsituation på et møde.

Sønderjyske-træner Claus Nørgaard meddelte søndag offentligheden, at han ikke vil forlænge sin kontrakt med klubben.

Det skete efter Sønderjyskes 0-3-nederlag på hjemmebane i Superligaen til FC København.

Nørgaard har kontraktudløb i klubben til sommer, men det er muligt, at han allerede stopper før.

Det fortæller Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Jeg har et møde med Claus Nørgaard mandag, hvor vi vender situationen. Her forventer jeg, at vi når frem til en afklaring på, hvad vi gør.

- Jeg har selv mine tanker og holdninger i forhold til, om Claus Nørgaard skal være her i foråret, og det vendes i morgen, siger Haysen.

Det var på forhånd aftalt, at sportschefen skulle tale fremtid med Nørgaard efter søndagens kamp, men træneren gav besked om sin afsked lørdag.

- Claus Nørgaard informerede mig om sin beslutning lørdag. Han havde et stort ønske om, at han selv skulle melde tingene ud, hvilket jeg respekterer.

Spørgsmål: Betyder Claus Nørgaards egen beslutning noget i forhold til din indgang til mødet på mandag?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Hans Jørgen Haysen.

Claus Nørgaard forklarer sit stop med, at han trænger til at komme videre i sin karriere.

- Jeg har lyst til at prøve noget nyt, når det bliver sommer. Det har været to gode, hårde og spændende år i Sønderjyske.

- Det er en nomadetilværelse at være fodboldtræner. Jeg tænker derfor, at det er helt naturligt, at jeg har lyst til at prøve noget nyt, siger Claus Nørgaard.

Sønderjyske ligger placeret som nummer ti i Superligaen med 22 point i 20 kampe. Holdet kan blive overhalet af AGF, når aarhusianerne mandag møder Hobro i den sidste kamp i efterårets sidste runde.