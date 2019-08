Sønderjyske og AGF skyder med løst krudt i nullert

AGF har stadig sæsonens første sejr til gode, efter at holdet mandag spillede 0-0 mod Sønderjyske i 3F Superligaen i en chancefattig kamp.

Dermed fortsatte en resultatmæssig kedelig start på sæsonen for AGF, der kun har formået at skrabe to point sammen i de første fem kampe.

Mandagens opgør havde få chancer, men i slutminutterne havde AGF flere muligheder for at score. Aarhusianerne kom tættest på at snuppe sejren, da Mustapha Bundu sent i kampen ramte stolpen.

Inden da havde AGF's kantspiller Jakob Ankersen og Sønderjyskes forsvarspiller Eggert Jonsson brændt hver deres gode mulighed.

Selv om AGF sluttede bedst, sad Sønderjyske på det meste af opgøret - dog uden at skabe store chancer.

Midtbanespillerne Christian "Greko" Jakobsen og Mads Albæk havde begge skud fra distancen, som sad lige på AGF-målmanden William Eskelinen.

AGF gik til pausen uden at have haft ét eneste skud inden for målrammen.

Holdet kom tættest på efter omkring en halv times spil, da bolden faldt ned for fødderne af Nicolai Poulsen på kanten af feltet, men hans skud gik forbi målet.

Efter pausen fortsatte Sønderjyskes overtag.

I det 46. minut havde Rilwan Hassan en dobbeltchance, men William Eskelinen reddede begge forsøg.

Siden var Eggert Jonsson tæt på at heade Sønderjyske i front, og efter 79 minutter forsømte Jakob Ankersen at give AGF føringen, da han ikke fik ordentligt ram på kantspilleren Mustapha Bundus indlæg.

Kort efter brød Mustapha Bundu selv igennem i højresiden, men han afsluttede på stolpen.

I dommerens tillægstid fik AGF's midtbanespiller Nicolai Poulsen sit andet gule kort og måtte forlade banen, men Sønderjyske havde ikke tid til at udnytte overtallet.