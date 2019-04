Sønderjyske napper sidste slutspilsplads med sen scoring

Sønderjyskes håndboldherrer er klar til slutspillet i Herre Håndbold Ligaen.

Det står klart, efter at den sidste runde i grundspillet lørdag blev afviklet.

Inden runden var syv af de otte slutspilsdeltagere allerede på plads, men tabellens ottendeplads - den nederste placering, der indløste en slutspilsbillet - var på spil.

Ribe-Esbjerg og Sønderjyske var de to bejlere, og her endte sønderjyderne altså med at trække det længste strå efter noget af et drama.

Sønderjyske spillede sig således videre, da Oliver Nøddesbo Eggert, som tiden udløb mod TTH Holstebro, udlignede til kampens slutresultat 30-30.

Det ene point gjorde, at holdet endte á point med Ribe-Esbjerg, der lørdag tabte 28-32 til GOG, men Sønderjyske går videre med en bedre samlet målscore.

Lørdag blev det også afgjort, hvem der skulle ende på førstepladsen i grundspillet. Her var der også to hold om buddet - Aalborg Håndbold og GOG.

Nordjyderne, der inden runden var et point foran fynboerne, sluttede øverst efter en sejr over KIF Kolding med cifrene 28-25. Begge hold indleder slutspillet med to point på kontoen i hver deres pulje.

De otte hold, der skal spille om medaljerne, er Aalborg Håndbold, GOG, Bjerringbro-Silkeborg, TTH Holstebro, Skjern Håndbold, Skanderborg Håndbold, Århus Håndbold og Sønderjyske.

Sønderjyske kom godt fra start ude mod TTH. Men som pausen nærmede sig, gjorde hjemmeholdet det samme på måltavlen, og TTH overhalede til sidst, så stillingen efter de første 30 minutter var 13-12 i TTH's favør.

Hjemmeholdet indledte anden halvleg med at udbygge sin føring, og det så ud, som om Sønderjyske ville ende med en lang næse i duellen med Ribe-Esbjerg om den sidste slutspilsbillet.

Men så indledte sønderjyderne deres comeback, og ved stillingen 24-24 stod det igen lige. TTH svarede tilbage ved at bringe forskellen op på to mål, men til allersidst fik Sønderjyske altså kæmpet det vitale ene point i hus.

Ribe-Esbjerg var i kampen mod GOG aldrig i nærheden af at vinde. Vestjyderne skulle derfor sætte deres lid til, at Sønderjyske også tabte.

Det skete som bekendt ikke, og Ribe-Esbjerg-spillerne, hvis kamp sluttede et par minutter før Sønderjyskes, kunne på et fjernsyn på sidelinjen se sønderjyderne tage slutspilspladsen med Oliver Nøddesbo Eggerts sene scoring.