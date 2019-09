Sønderjyske melder endelig ud: Målsætningen er top-8

Det har været svært at få noget ud af både sportschefen og cheftræneren i Sønderjyske omkring målsætningen for indeværende superligasæson, men efter fredagens 0-0-kamp hjemme mod AC Horsens i niende spillerunde kom den endelig.

Sønderjyderne går efter at blive blandt rækkens otte bedste hold.

- Vi vil rigtig gerne i top-8, og så vil vi forsøge internt at ramme et højt pointsnit, siger Glen Riddersholm.

I de seneste to sæsoner er det blevet til en tiendeplads og en ottendeplads, mens klubben i 2016/2017-sæsonen lykkedes med at komme i top-6.

Nu hedder målsætningen top-8, men det hindrer ikke Riddersholm i alligevel at snakke om top-6.

- Hvis vi alligevel vil ramme et pointsnit, der er højt nok til top-6, så er det i sig selv mega ambitiøst, siger han.

Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, mener ikke, at det er for defensivt at have en målsætning, der ikke nødvendig kræver en plads i det sjove slutspil.

- Med en tæt række og vores egen økonomi in mente så mener jeg ikke, at det er uambitiøst.

- Man skal også huske på, at i en målsætning om top-8 kan der også godt ligge en top-6-placering til sidst, siger Haysen.

Status er dog, at Sønderjyske efter fredagens nullert mod Horsens står uden sejr i seks superligakampe.

Det bekymrer dog ikke cheftræneren synderligt.

- Det er ikke noget, vi går i panik over. Man kan udlægge statistikker og sejrsstimer, som man har lyst til, men man skal også kigge på, hvem vi har mødt i de her seks kampe, siger Riddersholm.

Glen Riddersholm og Sønderjyske får næste søndag chancen for at bryde stimen uden sejre, når holdet skal en tur mod nord for at møde Hobro.