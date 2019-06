Sønderjyske henter tidligere FCM-forsvarer i Tyskland

Sønderjyske fortsatte fredag oprustningen frem mod næste sæson i Superligaen.

Haderslev-klubben har hentet den 25-årige midterforsvarer Patrick Banggaard i tyske Darmstadt.

- Det er virkelig en kvalitetsspiller, vi får ind i Patrick Banggaard, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

- Han er i en alder, hvor han har mange år i sig endnu, og jeg tror da heller ikke, at han er færdig med udlandet, men nu har han valgt at komme hjem til Superligaen, og vi er glade for, at han har valgt os.

Banggaard blev i januar 2017 solgt fra FC Midtjylland til tyske Darmstadt, der dog har lejet ham ud af to omgange. Først til Roda i Holland og senest til cypriotiske Pafos FC.

Han er blevet udstyret med en kontrakt på fire år i Sønderjyske, og han glæder sig til at komme i gang.

- Klubben har et godt setup, og det er en hårdtarbejdende klub, som går 100 procent ind i tingene, og det er noget, jeg også selv sætter stor pris på.

- Forhåbentligt kan jeg være med til at hjælpe klubben i en positiv retning, siger Patrick Banggaard.

Sønderjyske har været særdeles aktiv denne sommer. Ud over Banggaard har klubben hentet Rilwan Hassan i FC Midtjylland samt den tyske forsvarsspiller Justin Plautz i Werder Bremen.