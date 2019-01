Sønderjyske henter tidligere FCK'er i Skotland

Fodboldspilleren Danny Amankwaa fortsætter sin karriere i superligaklubben Sønderjyske.

Klubben beretter i en pressemeddelelse, at den 24-årige offensivspiller har fået en etårig kontrakt.

Amankwaa, der i seks år tørnede ud for FC København, er hentet i skotske Hearts.

- Amankwaa har været et kæmpe talent, der har spillet masser af kampe for den bedste klub herhjemme, men det lykkedes ikke helt at bryde igennem i udlandet, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Han har haft nogle bump undervejs med skader og manglende spilletid, men nu skal vi have ham i gang igen, og hvis han kan finde tilbage til det, han tidligere har vist, så bliver det voldsomt.

Amankwaa fik et år i Skotland uden megen spilletid og skal nu bevise sig over for den nye træner i Sønderjyske, Glen Riddersholm.

- Sønderjyske var den klub, der ville mig mest, og jeg havde nogle gode samtaler med Glen Riddersholm, og jeg tror, det bliver et godt samarbejde.

- Min form er rigtig god, selv om jeg ikke har spillet så meget, men jeg har spillet træningskampe og føler mig skarp og har også kun haft en uges pause, siger Danny Amankwaa.

Han tiltræder med øjeblikkelig virkning.