Sønderjyske henter back fra Werder Bremens overskudslager

Superligaklubben Sønderjyske får tilgang af den tyske forsvarsspiller Justin Plautz før næste sæson.

Den 20-årige venstreback er hentet i Werder Bremen, hvor han var en del af reserveholdet.

Tidligere på måneden var Plautz til prøvetræning i Haderslev-klubben, og sportschef Hans Jørgen Haysen kunne lide, hvad han så.

- Han er en ung mand, der lige er fyldt 20 år, men han ser virkelig spændende ud, og vi tror, han går en stor fremtid i møde, siger Haysen i en pressemeddelelse.

Den unge tysker har underskrevet en treårig aftale med Sønderjyske.

- Jeg er meget glad for denne mulighed, og jeg ser frem til nogle spændende år. Jeg fik set en kamp på stadion, da jeg var her, og jeg fik et rigtig godt indtryk af det hele.

- Spillerne var gode til at tage imod mig, og jeg glæder mig til at blive en del af holdet og udvikle mig yderligere som spiller, siger Plautz.

Sønderjyske sluttede i denne sæson på 11.-pladsen i Superligaen og undgik siden hen at blive blandet ind i nedrykningskampen.