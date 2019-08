Sønderjyske-forsvarer om defensiven: Helt uacceptabelt

Sønderjyske-defensiven fik et slag, da mandskabet stod over for Silkeborg i 3F Superligaens sjette spillerunde.

Inden søndagens kamp havde sønderjyderne lukket fire mål ind i de første fem kampe, men silkeborgenserne havde held med at score tre gange mod Sønderjyske i en kamp, der endte 3-3.

Den defensive præstation irriterer Sønderjyske-lejren.

- Vi er meget frustrerede. Som forsvarsspiller er det endnu værre, når man lukker tre mål ind. Det er helt uacceptabelt. Det er noget, vi skal rette op på, siger forsvarsspilleren Stefan Gartenmann.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm mener også, at defensiven haltede.

- Vi havde på forhånd snakket om, at vi skulle vinde kampen via vores defensiv.

- Vi må bare erkende, at vores defensiv på dødboldene mod Silkeborg blev udslagsgivende, i forhold til at vi i sidste ende kun står med et point efter en kamp, hvor jeg synes, at vi var i kontrol, siger han.

Ifølge Stefan Gartenmann havde sønderjyderne ikke held med at holde sig til den gameplan, der var lagt.

- Først og fremmest startede det, når vi havde bolden. Vi blev bange for at holde os til konceptet, da vi kom foran.

- Det gjorde, at vi haltede rent defensivt. Generelt manglede vi fandenivoldskhed og den der følelse af, at man ofrer sit eget liv for at undgå, at modstanderen scorer, siger Stefan Gartenmann.

Forsvarsspilleren bliver igen bakket op af sin træner.

- Da vi var foran 3-2, spillede vi for meget efter at få stadionuret til at ramme de 93 minutter i stedet for at fastholde det initiativ, som vi blev givet, men også tog.

- Vi manglede modet, kvaliteten og overblikket de sidste ti minutter, siger Glen Riddersholm.