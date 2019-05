Sønderjyske forlænger med islandsk jernmand

Eggert Jonsson har spillet 55 superligakampe for Sønderjyske de seneste to år og tager en tørn mere i klubben.

Superligaklubben Sønderjyske er i gang med at få styr på truppen til næste sæson.

Og onsdag er endnu en brik i puslespillet kommet på plads for Sønderjyske, der har forlænget kontrakten med Eggert Jonsson med et år plus en option på yderligere et år.

Dermed kan samarbejdet ende med at løbe frem til sommeren 2021.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen glæder sig over at kunne holde på en af de spillere, der kan levere hård fight på midtbanen.

- Eggert Jonsson er først og fremmest en rigtig Sønderjyske-mand, der står for nogle af de dyder, som vi skal fastholde i klubben og aldrig glemme at dyrke.

- Han er en jernmand, der kan æde sig selv ud over det normale til træning og i kampene, men han har også vist, at han er meget mere end bare en fighter, siger Haysen til klubbens hjemmeside.

30-årige Eggert Jonsson har spillet 55 Superligakampe for Sønderjyske i de seneste to sæsoner.

- Der er meget af vores opspil, hvor han har en betydelig rolle, og derudover har han ofte en fod med i vores mål og store chancer. Han tager mange gode dybdeløb, og han sætter meget i gang i vores presspil.

- Han bliver ofte fremhævet - helt berettiget - for sit utrættelige arbejde, men han er også en vigtig spiller i mange facetter af vores spil og udtryk generelt, mener Haysen.

Eggert Jonsson, der bor i Haderslev med sin familie, har sommerferie i øjeblikket og møder ind sammen med holdkammeraterne igen mandag 17. juni.