Sønderjyske forlænger kontrakten med erfaren klubmand

Johan Absalonsen forlænger aftalen med superligaklubben Sønderjyske.

Hans kontrakt, der ellers stod til at udløbe til sommer, bliver forlænget med yderligere et år.

Det skriver Sønderjyske på sin hjemmeside.

Den 33-årige kantspiller indgik sin første kontrakt med Sønderjyske i 2012, og han blev i klubben frem til sommeren 2017.

Efter et år i australske Adelaide United vendte han i sommeren 2018 tilbage til Sønderjyske, og han er nu klar til at tage hul på sin syvende sæson i klubben.

- Der er to primære grunde til, at jeg har valgt at forlænge. For det første føler jeg, at kroppen er til et år mere. Jeg føler mig helt klar, og jeg føler mig mere fit end i flere år, efter jeg kom gennem foråret uden nævneværdige problemer og skader.

- For det andet synes jeg, at det er spændende at være en del af den udvikling, der er sat i gang i Sønderjyske, og det vil jeg meget gerne bidrage til, siger Johan Absalonsen til hjemmesiden.

I Sønderjyske er det blevet til 150 superligakampe og 31 mål, og det glæder klubbens sportschef, Hans Jørgen Haysen, at kontrakten kunne forlænges yderligere et år.

- Han er tilbage på det niveau, hvor han var, inden han tog til Australien, og især i forårets vigtige kampe kunne vi se hans store kvaliteter. Han havde en afgørende rolle, da vi spillede de vigtige kampe, og han tog et stort ansvar, da vi reddede os.

- Han er ikke kun en stærk spiller, men han udviser også et lederskab, der gør, at andre på holdet kan læne sig op ad ham, siger sportschefen.

Sønderjyske sluttede på 11.-pladsen i grundspillet og røg dermed i nedrykningsspillet i foråret, men en fin slutspurt sikrede klubben en ny sæson i superligaen.

Johan Absalonsen har tidligere spillet for Brøndby, OB, FC København og AC Horsens.