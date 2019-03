Med en sejr over Rødovre Mighty Bulls kan ishockeyherrerne fra Sønderjyske spille sig i DM-semifinalen.

Rødovre førte 2-0 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Men med tre Sønderjyske-sejre på stribe er det sidste udkald for Rødovre tirsdag.

Sønderjyske-forward Martin Eskildsen forbereder sig derfor på en flok toptændte modstandere.

- Det bliver ikke nogen nem kamp i morgen (tirsdag, red.), det er helt sikkert. Rødovre kommer til at være desperat og vil gøre alt for at få den sejr, men det vil vi også, siger han til JydskeVestkysten.

Martin Eskildsen har dog opskriften på sejr klar.

- Vi skal komme med en større arbejdsindsats end dem, og så skal vi spille det ishockey, vi er gode til, og holde os til strukturen.

- Derudover skal vi prøve at se, om vi kan blive ude af udvisningsboksen, så vil vi have mere energi og måske få lidt mere zonetid i deres ende, siger han.

Rødovre har fordel af hjemmebane i tirsdagens kamp, som spilles i Rødovre Centrum Arena. Men kommer kampen ud i en syvende duel, spilles den i Vojens.

Det skyldes, at Sønderjyske sluttede på andenpladsen i Metal Ligaens grundspil, mens Rødovre blev nummer syv. En samlet sejr til det sjællandske mandskab vil derfor være en overraskelse på papiret.

Semifinalerne i den danske ishockeyliga er allerede begyndt at tage form. Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates har allerede sikret sig billetter videre.

Og foruden Sønderjyske kan Esbjerg Energy booke en plads blandt de sidste fire, når holdet tirsdag møder Frederikshavn White Hawks på hjemmebane.