Sønderjyske-boss: Riddersholms energi brænder igennem

Fodboldtræneren Glen Riddersholm har i sine drøftelser med Sønderjyske om et trænerjob i klubben brændt så meget igennem, at det har overbevist Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, om, at Riddersholm er manden, der kan føre holdet væk fra Superligaens bund.

Det siger Haysen, efter at det onsdag blev offentliggjort, at Riddersholm overtager cheftrænerjobbet i Sønderjyske fra Claus Nørgaard, der mandag blev fyret et halvt år før kontraktudløb.

- Jeg har siddet og haft lange snakke med Glen, og vi har udpenslet alle vores tanker og idéer over for hinanden. Jeg har sjældent set en træner og en person, som brænder så meget igennem og smitter med så meget energi.

- Hvis han kan gøre det over for mig, så kan det kun blive rigtig godt, når han skal gøre det over for en trup.

- Nogle gange skal man have et frisk pust ind og have andre øjne på tingene eller på spillerne, og vi synes i den grad, at vi har fundet en profil, som virkelig kan give det, siger Hans Jørgen Haysen.

Sønderjyske overvintrer som nummer 11 i Superligaen. Derfor er Riddersholms vigtigste opgave på den korte bane at tænke på point, før han skal tænke mere langsigtet.

- Nu fik vi desværre sluttet lidt dårligt af, og det skal vi have rettet op på så hurtigt som overhovedet muligt.

- Det er vigtigt, at han også kigger talentudviklingens vej, men vi skal have nogle point i Superligaen. Det er hans primære opgave at sørge for, at vi får det, siger Hans Jørgen Haysen.

Glen Riddersholm kontrakt løber til sommeren 2022. På den lange bane skal han være med til at støbe fundamentet for vedvarende succes, hvilket han også var med til i FC Midtjylland i forskellige trænerroller.

- Han var i FC Midtjylland i mange år, og han var med til at danne grundlaget for, hvor FC Midtjylland er i dag. Vi er selv en klub, der gerne vil fremad.

- Lige nu skal vi sørge for at være meget jordnære på grund af den stilling, der er i Superligaen, så han skal have os stabiliseret, for vi skal hurtigst muligt væk fra bunden, hvor vi er lige nu.

- Når det sker, så skal vi have lagt på, og der har han en masse idéer og energi, så vi forhåbentlig kommer længere frem, siger sportschefen.

Efter planen tiltræder Glen Riddersholm først i Sønderjyske 1. februar, hvilket er halvanden uge før forårsstarten i Superligaen. Det skyldes, at han har en måneds opsigelse i Vendsyssel, hvor han aktuelt er sportsdirektør.

Hans Jørgen Haysen håber, at Riddersholm kan tiltræde tidligere og stå for træningsopstarten i januar.

- Det vil selvfølgelig være mest optimalt, hvis han kunne være med, når truppen starter op igen, men lige nu ser det ud til at blive 1. februar. Også fordi Vendsyssel siger, at de skal bruge ham i transfervinduet i januar.

- Hvis det ikke løser sig, har vi heldigvis et kompetent trænerteam, der også har været med under den tidligere træner, med Niels Lodberg i spidsen. Så jeg har ingen bekymringer, hvis de skal stå for træningen, siger Haysen.