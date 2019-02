Sønderjyske-GOG: Navne med eks-GOG'ers hjernerystelse og Søgårdlejren

Mikkel Kjær Møller, Sønderjyske - bror til GOG's Lasse Møller - var med på hjemmeholdets holdkort. Mikkel Møller er på vej tilbage efter en skade. Sønderjyske har imidlertid fortsat den tidligere GOG'er - Chris Jørgensen - helt ude. Han kæmper med en hjernerystelse efter et biluheld i starten af måneden. Hjemmeholdet har haft svært ved at undvære Chris Jørgensen, der reelt er holdets eneste playmaker. I Skansen onsdag aften forlød det, at man ikke skal forvente at se Chris Jørgensen i aktion mere i denne sæson.

Bent Møller - GOG's målmandstræner og selv tidligere topmålmand - er i øvrigt far til Lasse og Mikkel. På spørgsmålet før kampen om, hvem han holdt med, lød det diplomatisk fra hr. Møller:

- Med det hold, der vinder!

Der er kæmpeinteresse omkring GOG's kamp mod THW Kiel i EHF Cuppen på søndag i Sparekassen Fyn Arena i Odense. Direktør Kasper Jørgensen kan således fortælle, at der er helt udsolgt med 4000 solgte billetter. Og det har der været en uges tid.

- Vi kunne uden problemer have solgt yderligere 1000 billetter, tilføjer Kasper Jørgensen.

