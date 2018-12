Søndagsnavne

Henrik Kleiner Petersen, formand for OKS-bestyrelsen hos oldboys, har været på en fornem studietur til London sammen med sønnen Rasmus. De har på få dage set Tottenham-Chelsea, Brentford-Sheffield United og Tottenham-Inter. Det må have set godt ud fra syvende række på Wembley at se landsmanden og fynboen Christian Eriksen afgøre kampen mod milaneserne.

Michael Erlangsen, målmandstræner i Hvidovre IF's talentakademi, dukkede forleden pludselig op på Dyreskuepladsen i Odense for at overvære målmandstræner Lars Bjerrings træning af Mandé Sayouba, Oliver Christensen og Sten Grytebust.

GOG's hammer på højre back, Niclas Kirkeløkke, fortsætter som afsløret tidligere på ugen karrieren i Bundesligaen hos Rhein-Neckar Löwen fra næste sæson. Kirkeløkke har udløb i GOG, så der bliver ingen økonomisk gevinst for GOG ved skiftet. Heller ikke noget venskabsbesøg af Rhein-Neckar i Gudme.

- Nej, skiftet kaster ikke så meget som en chokoladebar af sig, som direktør Kasper Jørgensen kontant konstaterer.

Althea Reinhardt, målmand hos Odense HC, er aktuel ved EM i Frankrig, og hun bør have masser af selvtillid med til det franske. Reinhardt er således med på "efterårets hold" i kvindernes liga - i øvrigt som den eneste Odense-spiller trods holdets ubesejrede status i efteråret og trods holdets stærke repræsentation på landsholdet. Efterårets Hold er fundet ved hjælp af begrebet "Most Effective Player" (MEP).

Kvindernes liga genoptages først til januar, men allerede den 29 og 30. december vil det være muligt at opleve fem af spillerne på "efterårets hold" under dette års pokalslutspil, Final 4, i Blue Water Dokken i Esbjerg, hvor årets pokalvinder skal findes mellem Team Esbjerg, Nykøbing Falster Håndbold, Randers HK og Odense HC. Jakob Larsen - tidligere cheftræner i GOG - står jo i spidsen for Nykøbing, der har venstrefløjen Lærke Nolsøe Pedersen på "efterårets hold".

OB drager fra den 21. til 30. januar til Belek i Tyrkiet på træningslejr forud for forårsturneringen. OB har de seneste to år taget til Alicante i Spanien blandt andet på grund af terrortrussel-niveauet i Tyrkiet. Men nu vender de danske hold i stort tal tilbage til Tyrkiet og golf-resortet ved Belek. Saudiarabierne dræber ganske vist journalister i Istanbul, men foreløbig er det foregået i "trygge rammer" på den saudiske ambassade...... OB genoptager turneringen efter vinterpausen på udebane mod FC København den 10. februar.