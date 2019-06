Den nye Brøndby-træner Niels frederiksen er ikke den eneste tidligere B1913-skikkelse, de rhar drevet det vidt. Midtbanefighteren Carsten Hemmingsen spillede sin første sæson i B1913 under træner Uffe Pedersen, inden han senere kom til OB og fik en flot karriere. Her smager selveste Michael Laudrup på en smældende fynsk tackling på Bernabeu under "Miraklet i Madrid" i december 1994. Foto: John Fredy/Kim Rune