Søndagsnavne - med OB-gæst, Middelfart-kontrakt og ny B1909-assistent

Håndboldens Champions League har netop udgivet listerne over bedste mål og bedste assister fra den forgangne sæson, og hvis man manglede en grund til at se Odense Håndbold spille, kom EHF med en god en. Ud af de 30 bedste mål i turneringen omhandlede syv af dem Odense. Seks af dem blev scoret af Odense fordelt på to af Jessica Quintino, to af Nadia Offendal og en enkelt fra Susanne Madsen og Ingvild Bakkerud. Det ene fynboerne lukkede ind blev scoret af Veronica Kristiansen og blev af fans stemt som det bedste mål, selvom den kun endte som nummer 13 på den officielle top 30.

De 20 bedste assister viser, at det kræver kreativitet af snyde Odenses forsvar. Tre af de bedste assister blev lavet mod de orange. Den ene kom fra Nycke Groot, som Odense Håndbold heldigvis har på sin side fra næste sæson. Målvogter Tess Wester bevidste også, at hun har et af verdens bedste udkast, da et af dem rettet mod Freja Cohrt kom på listen.

Middelfart Boldklub og Peter Jul Nielsen er blevet enige om en forlængelse af den kontrakt, som oprindeligt udløb den 30. juni. Det betyder, at parterne nu har papir på hinanden i yderligere en sæson. Peter Jul Nielsen har spillet i Middelfart Boldklub siden januar 2017, og siden da er det blevet til 70 førsteholdskampe i den blå trøje. Spilleren har primært dækket positionen som venstre back, men har også spillet i det centrale forsvar for Middelfart.

- Peter er en dygtig forsvarsspiller, som med 70 førsteholdskampe har spillet en stor rolle på vores hold i de seneste år. Han har været igennem en rigtig fin udvikling som spiller og specielt det sidste halve år har han flyttet sig rigtig meget. Vi er derfor meget glade for at kunne forlænge kontrakten med Peter, og vi ser frem til at han er en del af vores 2. divisionstrup i det kommende år, udtalerdirektør Søren Godskesen. Kontrakt-forlængelsen gælder frem til sommeren 2020.

Blandt gæsterne til OB's træning lørdag formiddag var den tidligere Superliga-træner Uffe Pedersen, der nu er stoppet som assistent på U 21-landsholdet. Uffe Pedersen har dog endnu nogle opgaver i DBU-regi, hvor han efter sommerferien skal føre en lang række trænere frem til en vigtig eksamen.

Michael Plambech er ny assistenttræner i B1909, hvor han sammen med cheftræner, John Andersen, og assistenttræner, Emil Thomsen, udgør trænerteamet i den nye sæson.

- Efter længere tid forhandling, er det endelig lykkes at få Michael på plads som assistent. Da vi hørte at Michael stoppede i TPI, så vi en mulighed for at tilknytte ham vores AS-hold. Det har dog været en længere proces, hvor Michael har skulle overveje, om hans daglige udfordringer kunne stå mål med vores forventninger. Michael skal starte nyt arbejde 1. august, og det har været vigtigt for ham, at få afklaret sine opgaver/forpligtigelser/ansvar med cheftræner John Andersen og undertegnede. Dette er på plads nu. Michael og John kender hinanden rigtig godt, da de har været makkerpar i blandt andet OKS, så fra dag 1 har det været et stort ønske fra John at få tilknyttet Michael. Michael har stor erfaring som træner, både som assistent og cheftræner, senest som cheftræner i TPI for deres hold 2, som han har afleveret flot med en oprykning til Fynsserien, udtaler sportschef Mikael Skovgaards.