Lars Lunde fyldte 55 i torsdags og gør sig også i disse spalter tanker om schweizisk fodbold før Danmarks EM-kvalifikationskamp i Basel på tirsdag. Lars Lunde har boet i Schweiz i sammenlagt 35 år. Fra B1909 kom han til Brøndby og blev solgt til Young Boys Bern, hvor han i 1986 var med til at gøre YB til schweizisk mester og først sidste år var klubben i stand til at gentage kunststykket. I 1986 blev Lars Lunde valgt til bedste udlænding i den schweiziske liga, og det skaffede ham en kontrakt i selveste Bayern München, hvor han havde sværere ved at ramme mål.

Lunde, der var en rigtig fræk dribler, fik spilletid i Europa Cup-finalen for mesterhold for Bayern, da sydtyskerne tabte til FC Porto i 1987, men blev så udlejet til schweiziske FC Aarau med legenden Ottmar Hitzfeld som træner. Desværre kom Nyborg-drengen ud for en grim bilulykke den 12. april 1988, da han i sin sponsorbil kørte direkte ind i et tog ved en jernbane-overskæring på vej hjem fra en kamp. Lars Lunde kom sig efter ulykken, men blev aldrig fodboldspiller på samme niveau igen.

Lars Lunde fik også besøgt sin gamle ven Spiros Antivakis, der stadig træner de små i B1909. Spiros Antivakis kunne fremvise artikler fra Fyens Stiftstidende, der var i Tyskland og dække Bayern Münchens Europa Cup-kamp mod Real Madrid. Et hundeslagsmål, der endte 4-1 til Bayern efter mange grusomheder spillerne imellem på Det olympiske stadion i München.

Geert Foutre, belgisk sportsreporter, har været i Odense i denne uge. Han er kommet for at tegne portræt af Jess Thorup til Sport Voetbal-magazine. Thorup regnes godt nok for fynbo, men blev født i København, da han som femårig flyttede med familien til Odense. Her havde den lille Jess allerede nået at spille pode-fodbold for B93. Geert Foutre har talt med blandt andet talt med Jess Thorups far og trænerne Kim Brink og Viggo Jensen.

Interessen for Jess Thorup er stor i Benelux-landene, fordi man ikke kendte hans navn, før den tidligere OB-angriber blev ansat som træner i KAA Gent, der kan erobre den belgiske pokaltitel den 1. maj. Jess Thorup var blandt andet med på det hold, der besejrede Real Madrid 2-0 på Bernabeu den 6. december 1994. Thorup blev godt nok skiftet ud i pausen efter et arbejdsraseri uden den store kontakt med bolden.

Den tidligere italienske fodboldstjerne Christian Panucci skal på jagt efter et nyt job, og Albanien skal finde en ny landstræner, melder ikke bare Tirana Radio, men også Ritzaus Bureau. Panucci har haft ansvaret for landsholdet siden sommeren 2017. Panuccis sidste kamp blev hjemmenederlaget på 0-2 til Tyrkiet, der gav Albanien den værst tænkelige start på EM-kvalifikationen. Den dårlige premiere på EM-kvalifikationen kommer i kølvandet på en skuffende indsats i efterårets Nations League. Her sluttede holdet sidst i en pulje med Skotland og Israel.

Albanien var med ved EM i 2016, dengang under ledelse af en anden italiener, Gianni De Biasi. Han overlod året efter trænersædet til Panucci, men den tidligere Milan- og Roma-back har ikke kunnet få det albanske landshold op i samme gear som forgængeren. Når Albanien på mandag møder Andorra i endnu en EM-kvalifikationskamp, vil Ervin Bulku og Sulejman Mema stå med ansvaret, skriver forbundet.

Fredag aften fik han comeback på det argentinske landshold, men nu venter der Lionel Messi en ny landsholdspause. Barcelona-stjernen har nemlig meldt afbud til Argentinas testkamp mod Marokko på tirsdag. Det skyldes dog ikke, at han allerede er blevet træt af landsholdsfodbold igen. I stedet er det en lyskeskade, der forhindrer Messi i at stille op. Argentinas Fodboldforbund meddeler på Twitter, at både Messi og midtbanespilleren Gonzalo Martinez må melde fra til Marokko-kampen. Her jagter argentinerne oprejsning efter fredagens overraskende nederlag til Venezuela, hvor Messi gjorde comeback efter otte måneders frivillig landsholdspause. Det var hans første landskamp siden den skuffende indsats ved VM i Rusland, men tilbagekomsten blev ingen succes. Venezuelanerne var foran 2-0 ved pausen og endte med at vinde 3-1 i kampen, der blev spillet på Atlético Madrids bane i Madrid. Testkampene mod Venezuela og Marokko er en del af Argentinas forberedelser til Copa América, der spilles i Brasilien til sommer.OB har indgået en kontrakt med U17-spilleren Frederik Lebæk, der tidligere har spillet i Aarup og Middelfart, for de kommende tre år. Lebæk er forsvarer på U17-ligaholdet. - Frederik er et godt eksempel på, at hårdt arbejde lønner sig. Han er forsvarsspiller med stort f, og han er meget dedikeret til den del af spillet. Han skal fortsætte sin udvikling, og det tror vi på, han kan. Han er meget kompromisløs, god i 1-1-spillet, og det gør ham til en interessant fodboldspiller, siger talentchef Tonny Hermansen.På samme vis har OB skrevet en toårig kontrakt med den offensive venstre back Mathias Brems med en fortid i Brenderup IF. Ni landskampe er det indtil videre blevet til for Brenderup-drengen Mathias Brems, der er en del af det nuværende U17-mandskab i OB. - Mathias er en meget spændende venstre back. Han er teknisk dygtig, og han har den fordel, at han både kan spille backen som wingback, men også som en traditionel venstre back, siger talentchef Tonny Hermansen.