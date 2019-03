Nyborg-drengen Lars Lunde blev brugt i stadionprogrammet til EM-kvalifikationskampen Schweiz-Danmark som ekspert på danskerne. Det skete over to sider. Man må sige, at Lunde fik ret med danskernes stærke kollektive dyder. Lars Lunde har boet i Schweiz over 30 år og den tidligere B1909-, Brøndby- også Bayern-spiller har vundet det schweiziske mesterskab med Young Boys i 1986. Foto: Leif Rasmussen