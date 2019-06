Et af Carl Bertelsens største øjeblikke. I den afgørende kamp om DM-guldet mod B1913 i september 1961 stiger Bertelsen højt til vejrs og scorer et af målene i 3-2-sejren. Nærmest i stil med Henning Jensen, da han scorede det berømte mål på Wembley for Europa mod England. Bertelsen hopper over B1913's fløjhalf Kurt Grønning (til højre) og Kaj Andersen (til venstre). Der var over 30.000 tilskuere, og i baggrunden kan man se tilskuere, der er kravlet højt op i lysmasterne for at få plads. Foto: Stadsarkivet